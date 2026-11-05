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    أكسيوس عن مصادر: نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس اتهم نتنياهو في أحاديث خاصة بأنه مخطئ في كل شيء فيما يتعلق بإيران

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