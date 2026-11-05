اسبانيا | زيلينسكي يصل مدريد للقاء سانشيز وقادة دول أمريكا اللاتينية لبحث وضع بلاده وتحديات السلام

وصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى مدريد، في زيارة مفاجئة مساء اليوم الأربعاء، لإجراء محادثات مع رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز وقادة آخرين، بالتزامن مع استضافة العاصمة الإسبانية قمة دول أمريكا اللاتينية.

وقالت مصادر في الحكومة الإسبانية إن زيارة زيلينسكي تأتي في وقت تستضيف فيه مدريد قمة لمدة يومين لمجموعة دول أمريكا اللاتينية، وهي تجمع يضم 22 دولة ناطقة بالإسبانية والبرتغالية تقع غالبيتها في أمريكا اللاتينية، حيث أثار الدعم المقدم لأوكرانيا منذ الغزو الروسي عام 2022 انقساماً في الرأي.

وأوضحت المصادر أن زيلينسكي سيلتقي سانشيز بعد انتهاء القمة يوم الخميس، إلى جانب “عدة قادة لتبادل وجهات النظر حول وضع بلاده وتداعياته العالمية والتحديات الرئيسية أمام السلام والأمن الدوليين”، دون أن تحدد هوية القادة الذين سيلتقيهم.

وتأتي مساعي زيلينسكي الجديدة للحصول على الدعم بعد أن أكدت أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة أن مفاوضيها سيجتمعون في أبوظبي يومي 10 و11 نوفمبر/تشرين الثاني، في أول محادثات بين الأطراف الثلاثة منذ فبراير/شباط الماضي.

وفي بروكسل، اجتمعت وفود من أوكرانيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي والبنك الدولي يوم الأربعاء لمناقشة إعادة إعمار أوكرانيا بعد الحرب، في إطار التحضير لتلك المحادثات، على أن يتبع ذلك يوم الخميس لقاء يستضيفه الحلف حول ضمانات الأمن بعد الحرب.

و تحظى القمة باهتمام خاص مع حضور الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي يخوض خلافاً حاداً مع سانشيز، بعد أن وصفه في زيارة سابقة لمدريد بأنه “ديكتاتور مخزٍ” ودعا الإسبان إلى إقصاء الاشتراكيين في الانتخابات المقررة في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتُعقد القمة في ظل تراجع نفوذ هذا التجمع الإقليمي في السنوات الأخيرة، إذ شهدت قمته السابقة في الإكوادور عام 2024 حضور أربعة رؤساء دول فقط، وهو أدنى مستوى تاريخي، وفشل المشاركون المنقسمون في تبني إعلان ختامي.

المصدر: وكالة يونيوز