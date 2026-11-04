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    بالفيديو | غارة من طيران العدو الاسرائيلي استهدفت بلدة طلوسة في جنوب لبنان

    شن طيران العدو الاسرائيلي مساء الاربعاء غارة استهدفت بلدة طلوسة في جنوب لبنان.

    المصدر: موقع المنار

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