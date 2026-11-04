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مصادر يمنية: إصابة مواطن بنيران الجيش السعودي في مديرية شدا الحدودية في صعدة
04-11-2026 21:44 مساءً
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