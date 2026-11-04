هيئة حقوقية يمنية: سبعة شهداء وستة أطفال جرحى بقصف سعودي على منزل في البرح بتعز

أعلنت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن استشهاد سبعة مدنيين، بينهم طفلان، وإصابة ستة أطفال، في حصيلة أولية لقصف الطيران السعودي منزل الشيخ منصور هايل سنان في منطقة البرح بمديرية مقبنة في محافظة تعز، مساء الأربعاء، مطالبةً بتحقيق دولي مستقل ووقف بيع الأسلحة المستخدمة في استهداف المدنيين للسعودية.

وأدانت الهيئة، في بيان، القصف الذي اكدت أنه «مباشر ومتعمّد»، مؤكدةً أن المنزل كان مأهولًا بالنساء والأطفال، وأن الحصيلة الأولية الموثّقة لديها بلغت 13 شهيدًا وجريحًا.

واعتبرت أن استهداف منزل مدني وقتل الأطفال يكشف طبيعة الاعتداءات السعودية وعدم مراعاتها حرمة دماء المدنيين، ووصفت القصف بأنه «جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية».

وقالت إن الاعتداء يمثّل انتهاكًا للشرائع السماوية والقوانين والمواثيق الدولية، وفي مقدّمتها اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكول الإضافي الأول والمادة الثامنة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المتعلّقة بجرائم الحرب، ومنها استهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأضافت أن القصف يأتي ضمن تصعيد ممنهج يستهدف أبناء تعز، عقب اعتداءات شهدتها حيفان والصلو والشمايتين خلال اليومين الماضيين، معتبرةً أن تكرار هذه الوقائع يؤكد وجود سياسة للقتل الجماعي واستهداف المدنيين وترهيبهم.

وشدّدت الهيئة على أن استهداف الأطفال خصوصًا يمثّل انتهاكًا جسيمًا لاتفاقية حقوق الطفل والبروتوكولات الدولية لحماية الأطفال في النزاعات المسلحة، ويضع النظام السعودي، بحسب تعبيرها، ضمن منتهكي حقوق الأطفال في العالم.

وحمّلت النظام السعودي المسؤولية القانونية والجنائية الكاملة عن القصف، مؤكدةً توثيق الواقعة بالأسماء والأدلة والشهادات، وإضافتها إلى ملف الجرائم التي تسعى إلى محاكمة قادة العمليات العسكرية بشأنها أمام المحاكم الدولية، ومشدّدةً على أنها لن تسقط بالتقادم.

ودعت الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان ومجلس الأمن والمنظمات الإنسانية الدولية إلى إدانة الاعتداء بوضوح، متّهمةً هذه الجهات بالصمت والتواطؤ الذي شجّع السعودية على مواصلة قتل الأطفال والمدنيين.

وطالبت بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة للتحقيق في الاعتداءات السعودية على الشعب اليمني، والوقف الفوري لبيع الأسلحة للسعودية التي تُستخدم في ارتكاب المجازر بحق المدنيين.

وختمت الهيئة بيانها بالترحّم على الشهداء والتمنّي بالشفاء للجرحى، وإدانة المعتدين.

المصدر: موقع المنار