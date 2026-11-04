قاآني يحذّر واشنطن من سوء التقدير: المقاومة جبهة واحدة وساحاتها موحّدة

حذّر قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية، العميد إسماعيل قاآني، القادة الأمريكيين من ارتكاب «خطأ فادح في الحسابات»، مؤكّدًا أن المقاومة تشكّل اليوم جبهة واحدة ذات ساحات موحّدة، وأن استمرار واشنطن في «المقامرة في الحرب» سيواجه بضربات أساسية.

وقال قاآني إن على القادة الأمريكيين، ألّا يحسبوا عمق الجبهة بمدى السلاح وحده، بل أن يضيفوا إليه عمق المقاومة، محذّرًا من أنه بخلاف ذلك «ستكون هناك حرب بالسلاح في مضيق هرمز، وتحرير لباب المندب بالمقاومة».

واعتبر أن الرئيس الأمريكي «النرجسي»، بدأ مقامرة الحرب مع إيران اعتمادًا على كلام بنيامين نتنياهو، وأن نتيجتها كانت «بيع رصيد أمريكا الممتد لـ250 عامًا وخسارة مضيق هرمز».

وأضاف أن العناد الأمريكي في مضيق هرمز دفع «جبهة المقاومة الذكية» إلى فرض خسارة مضيق باب المندب على الولايات المتحدة، بحسب تعبيره.

وشدّد قاآني على أنه بعد رسالة القائد الأعلى، إذا واصلت واشنطن سلوكها القائم على المقامرة في الحرب، فإن «جبهة المقاومة الراسخة»، بحساباتها الذكية على مستوى السطح والعمق معًا، ستكون قادرة على توجيه ضربات أساسية إلى الولايات المتحدة.

المصدر: موقع المنار