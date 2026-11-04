تجمّع أهالي ضحايا المرفأ يطالب بتوسيع التحقيقات ويحذّر من إصدار قرار ظني منقوص

طالب تجمّع أهالي شهداء وجرحى ومتضرّري انفجار مرفأ بيروت المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار باستكمال التحقيقات واستدعاء جميع من لم تشملهم، بعد استدعاء أربعة ضباط من الجيش اللبناني، بينهم ضابط أركان، وفق ما أعلنه التجمّع، محذّراً من إصدار قرار ظني منقوص ومن تحميل صغار الموظفين مسؤوليات أصحاب القرار.

وقال التجمّع، في بيان بمناسبة الوقفة الشهرية أمام المرفأ، إن استدعاء الضباط جرى بعدما كان البيطار قد أعلن ختم تحقيقاته وأحال الملف إلى النيابة العامة لإبداء مطالعتها تمهيداً لإصدار القرار الظني، قبل أن يعود الملف إليه مجدّداً.

واعتبر أن هذا التطور يعيد طرح الأسئلة والمطالب التي تمسّك بها منذ سنوات، حين دعا إلى استدعاء هؤلاء الضباط وغيرهم ممن لم تشملهم التحقيقات، مؤكداً أن أي قرار ظني يصدر قبل استكمال استدعاء جميع المعنيين والتحقيق معهم لن يكون شاملاً أو شفافاً، ولن يلبّي تطلّعات الأهالي إلى الحقيقة والعدالة.

وأضاف أن قراراً يستند إلى تحقيقات منقوصة ومعايير استنسابية «لا يساوي الحبر الذي كُتب به»، مشيراً إلى أن أعضاءه تعرّضوا للتخوين والتشكيك بسبب مطالبتهم بتحقيق كامل «لا يستثني أحداً ولا يحمي أحداً»، ولا يخضع لحسابات سياسية أو طائفية أو غيرها.

وتساءل التجمّع عمّا استجدّ حتى يتوسّع التحقيق بعد الإعلان عن ختمه، وما إذا كانت مطالعة النيابة العامة قد كشفت ثغرات أو نواقص تستوجب استكماله، معتبراً أنه سبق أن طالب بمعالجة هذه المسائل واستكمال الاستدعاءات منذ سنوات.

ورأى أن العودة إلى استكمال التحقيقات، مهما تأخّرت، خطوة ضرورية في الاتجاه الصحيح، داعياً إلى توسيعها لتشمل جميع من تعاقبوا على مواقع المسؤولية، من رؤساء جمهوريات وحكومات ووزراء وقادة أجهزة أمنية وعسكرية وقضائية، منذ دخول شحنة نيترات الأمونيوم إلى المرفأ حتى انفجارها، وكل من تثبت التحقيقات مسؤوليته أو تقصيره أو علمه أو مساهمته في إبقائها على الأراضي اللبنانية.

وخاطب التجمّع البيطار، قائلاً إنه حذّره مراراً من أن اختلاف معايير الاستدعاء وعدم تطبيق مبدأ وحدة المعايير على الجميع سيجعلان التحقيقات عرضة للتشكيك ويفرغان أي قرار ظني من مضمونه الحقيقي.

واتهمه بالاستمرار في مسار اتّسم بالاستنسابية في الاستدعاءات، معتبراً أن ذلك أسهم في إطالة التحقيق سنوات إضافية، فيما ينتظر أهالي الضحايا الحقيقة والعدالة لتخفيف شيء من آلامهم.

وأكد أن التوسّع في التحقيق بعد ختمه يثير تساؤلات جدية بشأن مدى اكتمال الملف الذي أُحيل إلى النيابة العامة، وأسباب عدم إجراء هذه الاستدعاءات في مراحل سابقة رغم المطالبات المتكرّرة بها.

وشدّد على أن استكمال التحقيقات «ليس فضلاً من أحد، بل واجب قضائي تأخّر كثيراً»، مضيفاً أن العودة عن الخطأ تقتضي متابعة المسار حتى نهايته، من دون انتقائية أو استثناءات أو محميات سياسية.

وطالب بعدم الاكتفاء بالاستدعاءات الأخيرة، لأن «العدالة لا تتجزّأ والحقيقة لا يمكن أن تكون انتقائية».

وحذّر التجمّع من أنه، في حال الإصرار على إصدار قرار ظني منقوص، سيكشف ما سمّاه «القنبلة القضائية» التي سبق أن وعد بإعلانها، وقال إنها ستضع أمام الرأي العام معطيات وأسئلة جوهرية بشأن الاستنسابية في الاستدعاءات، والجهات التي لم يشملها التحقيق، وأسباب عدم مساءلتها حتى الآن.

وأكد رفضه أن يتحوّل القرار الظني إلى محطة لإقفال الملف على حساب الحقيقة، أو وسيلة لتبرئة من لم يُستدعوا أصلاً، أو لتكريس واقع يُحاسَب فيه البعض ويبقى آخرون فوق المساءلة.

كما رفض تحويل صغار الموظفين الذين لا يملكون القرار أو الصلاحيات إلى «أكباش فداء»، لتحميلهم مسؤولية جرائم وإخفاقات تتجاوز أدوارهم، فيما يبقى أصحاب القرار والمسؤوليات العليا بمنأى عن المحاسبة خشية مواجهتهم.

واعتبر أن العدالة لا تتحقّق بمحاسبة الحلقة الأضعف والتغاضي عن أصحاب النفوذ، وأنه لا يجوز تحميل صغار الموظفين، ولا سيما من يرى أنهم تعرّضوا للظلم، تبعات تقصير من هم أعلى منهم سلطة وصلاحية.

وختم مؤكداً أن «دماء شهدائنا ليست ورقة تفاوض، ووجع أهالينا ليس تفصيلاً، والحقيقة ليست ملكاً لقاضٍ أو لسياسي أو لأي جهة»، ومتعهّداً بمواصلة التحرّك حتى تحقيق العدالة كاملة ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته، أياً كان موقعه أو اسمه أو الجهة الداعمة له، تحت عنوان: «الحقيقة كاملة أو لا عدالة».

المصدر: موقع المنار