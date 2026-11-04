الشيخ قبلان يحذّر من تداعيات الانقسام: إنقاذ لبنان يتطلّب شراكة جميع القوى الوطنية

حذّر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان من ترك لبنان تحت ضغط الانقسام الداخلي العمودي، معتبراً أنه يهدّد قدرة الدولة الميثاقية وأسس بقائها، ومؤكداً أن الخروج من الأزمة يتطلّب تضافر جهود جميع القوى الوطنية والقدرات الداخلية.

وقال الشيخ قبلان، في بيان، إن استمرار الانقسام يدفع البلاد نحو ما وصفه بـ«شلل سرطاني ونكبة هيكلية» تطال قدرة الدولة التي تمنح لبنان قوة وجوده وإمكان بقائه وإنقاذه.

وانتقد الاستمرار في نموذج «الدولة الجلّاد أو دولة الضرائب»، متهماً السلطة بالتنكّر لأدنى الحقوق الاجتماعية للمواطنين، وسط ما وصفه بـ«إبادة معيشية وزلزال اقتصادي» يعكسان حجم الأزمة.

واعتبر أن المشكلة تكمن في سلطة لا تريد مشاركة أحد في عملية الإنقاذ الوطني، رغم أن مواجهة الكارثة لا يمكن أن تتحقّق إلا بجهود جميع القوى الوطنية والإمكانات الداخلية.

ودعا إلى جمع شمل البيت اللبناني وتوظيف القدرات المتاحة لإعادة بناء الشراكة الإنقاذية بين مكوّناته، موجّهاً دعوته إلى السلطة الحالية للإسراع في إنقاذ البلاد.

وأشار إلى شلل بنيوي يطاول المحرّكات الاقتصادية والبنية التشغيلية والقدرات المالية والإرادة الوطنية والسياسات الإنقاذية للدولة، إلى جانب فشل متراكم وفقر وتضخّم واحتكار وفلتان ونزيف مالي وانهيار في قطاع الطاقة وأسواق قال إن «اللوبيات المعروفة» تنهشها.

وشدّد الشيخ قبلان على أن إنقاذ الإرادة الوطنية والميثاقية شرط لمعالجة أزمات لبنان العميقة، محذّراً من أن التهديد هذه المرة يطاول الأسس التي تقوم عليها الأعمدة الوطنية للبيت اللبناني.

المصدر: موقع المنار