عاجل

حركة حماس: على المجتمع الدولي وخاصة الطرف الأمريكي أن يضع حدا لهذا العربدة والاستهتار بالقانون الدولي وقبلها بحياة الناس والذي سيكلف المنطقة والعالم أثمان كبيرة من الأمن والاستقرار الدوليين