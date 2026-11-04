سريع يعلن استهداف مطار خالد ومواقع عسكرية سعودية وتجمّعات في الجوف وإسقاط مسيّرة بتعز

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية، العميد يحيى سريع، استهداف مطار خالد الدولي في الرياض ومواقع عسكرية في جيزان ونجران وتجمّعات تابعة للسعودية شرقي محافظة الجوف، بصواريخ باليستية وطائرة مسيّرة، إلى جانب إسقاط طائرة استطلاع مسلّحة في أجواء تعز.

وقال سريع إن القوات المسلحة استهدفت مطار خالد الدولي بصاروخ باليستي، مؤكداً أن الإصابة كانت مباشرة وألحقت أضراراً كبيرة بالمطار.

وأضاف أن المطار «غير آمن»، مجدّداً دعوة شركات الطيران العالمية والموظفين والمسافرين إلى عدم السفر عبر الأجواء السعودية، التي وصفها بأنها غير آمنة، باستثناء أجواء المناطق المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وفي بيان آخر، أعلن سريع تنفيذ ثلاث عمليات عسكرية صباح اليوم، استهدفت الأولى راداراً في شبه جزيرة القحمة شمالي جيزان بطائرة مسيّرة، وقال إن الإصابة كانت مباشرة.

وأوضح أن العملية الثانية استهدفت معسكر عاكفة في نجران بصاروخ باليستي وحققت هدفها بنجاح، فيما استهدفت الثالثة مبنى قيادة وسيطرة حرس الحدود في جيزان بصاروخ باليستي، وأسفرت، بحسب قوله، عن سقوط قتلى وجرحى من الجنود والضباط السعوديين.

كما أعلن استهداف تجمّعات تابعة للضابط السعودي فارس الشمري شرقي محافظة الجوف بستة صواريخ باليستية، مؤكداً أن الإصابات المباشرة أدّت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات.

وفي تعز، قال سريع إن القوات المسلحة أسقطت، بسلاح مناسب، طائرة استطلاع مسلّحة سعودية من طراز «وينغ لونغ 2»، أثناء تنفيذها أعمالاً عدائية في أجواء المحافظة فجر اليوم، مشيراً إلى أنها العاشرة من هذا الطراز التي تُسقط منذ بدء التصعيد.

المصدر: الاعلام الجربي اليمني