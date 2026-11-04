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القوات المسلحة اليمنية: العملية الثالثة استهدفت مبنى قيادة وسيطرة حرس الحدود في جيزان بصاروخ باليستي وخلفت قتلى وجرحى من جنود وضباط الجيش السعودي
04-11-2026 15:51 مساءً
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