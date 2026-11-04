القوات المسلحة اليمنية: نفذنا ثلاث عمليات عسكرية صباح اليوم، استهدفت العملية الأولى راداراً في شبه جزيرة القحمة شمالي جيزان بطائرة مسيرة وكانت الإصابة مباشرة