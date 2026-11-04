القوات المسلحة اليمنية: استهدفنا تحشيدات النظام السعودي بستة صواريخ باليستية، شرقي محافظة الجوف، وكانت الإصابات مباشرة وخلفت عشرات القتلى والجرحى وتدمير عدد من الآليات