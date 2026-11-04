النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف: نعاهد قائد الثورة بأن الحكومة، بالاستناد إلى الإرادة الصلبة للشعب، لن تسمح للحسابات الخاطئة للعدو بأن تمسّ أمننا واقتصادنا