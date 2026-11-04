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    النائب الأول للرئيس الإيراني محمد رضا عارف: نعاهد قائد الثورة بأن الحكومة، بالاستناد إلى الإرادة الصلبة للشعب، لن تسمح للحسابات الخاطئة للعدو بأن تمسّ أمننا واقتصادنا

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