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النائب المقداد: هذا القرار لا يحدث أي تأثير عملي على المستشفيين المستهدفين ولا ينال من مكانتهما او يضر بهما
04-11-2026 13:52 مساءً
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