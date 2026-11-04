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   23 جمادى الأولى 1448   
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    عربي وإقليمي

    بالفيديو | دبابات إسرائيلية في مرتفعات جباتا الخشب جنوبي سوريا

      رُصدت دبابات إسرائيلية على مرتفعات جباتا الخشب في ريف القنيطرة جنوبي سوريا.



      المصدر: وكالة يونيوز

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