عبدول السيد يعلن فوزه بمقعد ميشيغان في مجلس الشيوخ الأمريكي: لا لاستخدام أموالنا لتمويل الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية أو الحروب

انتزع الديمقراطي عبدول السيد فوزا صعبا على منافسه الجمهوري مايك روجرز في انتخابات مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، ليصبح أول مسلم يُنتخب لعضوية المجلس، بعد حملة تشويه وتحريض غير مسبوقة وإنفاق انتخابي ضخم لإسقاطه، وانشقاق في اللحظات الأخيرة من منافسته السابقة في الانتخابات التمهيدية.

وقال السيد إن لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية (أيباك) أنفقت 42 مليون دولار ضد حملته “لكننا تمكنا من هزيمتها”، مضيفا: “لا نريد أن تستخدم أموالنا لتمويل الفصل العنصري أو الإبادة الجماعية أو الحروب”.

هجمات غير مسبوقة

واستهدفت تصريحات متكررة من قادة الحزب الجمهوري ومرشحيه هوية السيد الدينية وتوجهاته السياسية وولاءه الوطني، في مسعى لدفع الناخبين إلى رفضه.

وفي 8 أكتوبر/تشرين الأول، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الناخبين عبر منصة “تروث سوشيال” إلى التصويت لروجرز، مستخدما اسم “محمد” بدلا من “عبدول”، ووصف السيد بأنه “متطرف راديكالي، ومتعاطف مع الإرهاب” يعود بالبلاد إلى “أيام الجهاد”، ولا يمثل قيم ميشيغان أو الولايات المتحدة.

وفي تجمع انتخابي بمدينة بورت هورون في 25 أكتوبر/تشرين الأول، قال ترمب إنه جاء لمنع “عضو جهادي في جماعة الإخوان المسلمين” من الوصول إلى مجلس الشيوخ، مضيفا أن السيد سيكون السيناتور الوحيد الذي يتعين إخضاعه لجهاز كشف المعادن قبل دخول الكابيتول. وزعم أن منظمة مرتبطة به قدمت أموالا لتنظيم القاعدة.

أما نائبه جي دي فانس، فدعا الناخبين في تجمع بمدينة ستيرلينغ هايتس في 31 أغسطس/آب إلى “رفض عبدول السيد”، واصفا إياه بأنه “شرير جدا”، ومتهما إياه بالتعاطف مع من سماهم “القتلة” والأشرار، وبمحاولة تقسيم الأميركيين على أساس العرق والدين.

وذهب منافسه الخاسر مايك روجرز في الاتجاه نفسه عقب فوز السيد بترشيح الحزب الديمقراطي في أغسطس/آب، قائلا: “قضيت سنوات في مطاردة الإرهابيين وتقديم أسامة بن لادن للعدالة، ولم أتخيل قط أن أترشح ضد شخص يرى أن أمريكا كانت تستحق هجمات 11 أيلول/سبتمبر”.

وقبل أيام من الاقتراع، فاجأت عضو مجلس النواب هايلي ستيفنز، منافِسة السيد السابقة في الانتخابات التمهيدية، مسؤولي الحزب الديمقراطي بإعلان تأييدها لروجرز، في خطوة عوّل عليها البعض لإلحاق الهزيمة بالسيد.

وبحسب بيانات لجنة الانتخابات الفدرالية حتى 31 أكتوبر/تشرين الأول، بلغ الإنفاق المستقل المعلن لمهاجمة السيد في الانتخابات العامة نحو 133.7 مليون دولار، مقابل نحو 54.4 مليونا لمهاجمة روجرز.

ومن بين الجهات التي نشطت ضد السيد صندوق قيادة مجلس الشيوخ الجمهوري ومجموعات محافظة أخرى، إضافة إلى صندوق “آر جيه سي فيكتوري” المرتبط بالتحالف الجمهوري اليهودي، الذي سجل إنفاقا بنحو 1.4 مليون دولار ضده.

وسيطر الديمقراطيون على الكونغرس الأمريكي بمجلسيه النواب والشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، محققين أغلبية مجلس النواب بـ220 مقعدا مع تواصل عمليات الفرز، وأغلبية مجلس الشيوخ بـ54 مقعدا من أصل 100، بعد حسمهم السباق في ولايات آيوا، كارولينا الشمالية، وكارولينا الجنوبية، وأوهايو، وتكساس، وميشيغان.

ويمثل انتقال السيطرة إلى الديمقراطيين، تحولا في موازين القوى داخل الكونغرس، ويمنح الحزب قدرة أكبر على مراقبة إدارة الرئيس الجمهوري دونالد ترمب والتأثير في أجندتها التشريعية خلال العامين المتبقيين من ولايته.

المصدر: وكالات