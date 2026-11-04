الشيخان العلي والعبود يزوران منزل الأسير يحيى سكاف في بحنين ويؤكدان دعم الجنوب والعمل لتحرير الأسرى

زار رئيس جمعية «الإصلاح والإنماء الاجتماعي» الشيخ حسام العلي وشيخ «عشيرة الهيب» الشيخ سمير العبود منزل يحيى سكاف، الذي تصفه عائلته ولجنة قضيته بعميد الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال، في بلدة بحنين – المنية، حيث أكد المجتمعون دعم صمود أهل الجنوب وضرورة الاهتمام بقضية الأسرى اللبنانيين والفلسطينيين والعمل على تحريرهم.

ورحّب جمال سكاف بالوفد، مؤكداً عمق الروابط التي تجمعهم في دعم القضايا الوطنية، ولا سيما الدفاع عن الأوطان في مواجهة المشروع الصهيوني، الذي قال إنه يمارس اعتداءات يومية في جنوب لبنان وفلسطين وسوريا، ويسعى باستمرار إلى توسيع احتلاله للأراضي.

وشدّد على ضرورة دعم صمود أهل الجنوب والتمسّك بعناصر قوة لبنان المتمثّلة بالجيش والشعب والمقاومة، وإيلاء قضية الأسرى اللبنانيين الاهتمام الوطني والرسمي اللازم لتحريرهم وإعادتهم إلى وطنهم وعائلاتهم.

من جهته، قال الشيخ حسام العلي إن الزيارة تأتي وفاءً لمن قدّموا التضحيات دفاعاً عن الجميع، وتجديداً للعهد مع قضية يحيى سكاف، الذي جسّد، منذ مشاركته في عملية كمال عدوان عام 1978، نموذجاً للصمود والتضحية في سبيل تحرير فلسطين والمقدسات.

وأضاف أن عائلة سكاف قدّمت نموذجاً في الصبر والثبات والوفاء، وأن اسمه بات رمزاً أممياً حاضراً في وجدان الأحرار حول العالم، معرباً عن أمله في تحرّره مهما طالت سنوات الأسر.

وأكد المجتمعون أن ذكرى وعد بلفور تذكّر الأمة بمسؤوليتها عن نصرة القضية الفلسطينية، ووجّهوا التحية إلى الشعب الفلسطيني الصامد في غزة والضفة الغربية وسائر الأراضي الفلسطينية.

كما أعلنوا تضامنهم الكامل مع آلاف الأسرى الفلسطينيين، داعين الجهات والقوى والأحزاب الوطنية والرسمية والمنظمات الإنسانية الدولية إلى التحرّك لإنصافهم والعمل على تحريرهم من السجون، في ظل ما يتعرّضون له، بحسب المجتمعين، من اعتداءات يومية على أيدي قوات الاحتلال.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام