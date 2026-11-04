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    لبنان

    اتحاد نقابات البقاع يدين تعليق التغطيات في مستشفيين ويطالب حاكم مصرف لبنان بالتراجع

      دان اتحاد النقابات العمالية والصحية في البقاع قرار حاكم مصرف لبنان تعليق التغطيات الطبية لموظفي المصرف في مستشفى الرسول الأعظم والمركز الطبي اللبناني، مطالباً بالتراجع الفوري عنه وإعادة التغطيات كاملة.

      واعتبر الاتحاد، في بيان، أن القرار يمثّل «رضوخاً فاضحاً للإملاءات الأميركية» ومشاركةً في سياسة الحصار والعقاب الجماعي التي تستهدف سيادة لبنان وكرامته الوطنية.

      وأكد أن المساس بحقوق المرضى والعاملين واستخدام الاستشفاء أداةً للضغط السياسي يشكّلان «سقوطاً مدوّياً للمسؤولية الوطنية والأخلاقية»، ومحاولة لنقل العقوبات الأميركية إلى حياة اللبنانيين ومعيشتهم وصحتهم.

      وأعلن الاتحاد رفضه «الانبطاح المذل»، مشدّداً على أن لبنان «ليس ولاية أميركية»، وأن صحة شعبه وكرامته لا تخضعان لأوامر واشنطن وخزانتها، ومحمّلاً حاكم مصرف لبنان مسؤولية القرار وتداعياته.

      المصدر: موقع المنار

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