5 ملفات سيفتحها الديمقراطيون لمحاسبة ترامب في الكونغرس

بعد فوزهم بأغلبية مجلس الشيوخ في الانتخابات النصفية، وقرب حسمهم لأغلبية مجلس النواب، يرى مراقبون أن الديمقراطيين يستعدون لخوض معركة جديدة مع الرئيس دونالد ترمب، قد تتجاوز تعطيل سياساته إلى فتح تحقيقات واسعة في أعماله التجارية، وثروات عائلته، والحرب على إيران، وسياسات الهجرة، وصولا إلى مساءلة أعضاء إدارته وعزل بعضهم، كما نقلت صحيفة واشنطن بوست.

فبينما ركزت الحملات الديمقراطية في مرحلة الانتخابات على ارتفاع تكاليف المعيشة والرعاية الصحية، عمل كبار أعضاء الحزب في لجان الكونغرس -منذ أشهر- على إعداد ملفات التحقيق، وتحديد الوثائق والشهود الذين سيطلبون استدعاءهم إذا استعاد الحزب الأغلبية في الكونغرس.

وتقوم الخطة الديمقراطية على استخدام سلطات التحقيق والاستدعاء لمراجعة قرارات إدارة ترمب، ولا سيما احتمال استخدام السلطة لتحقيق منافع مالية للرئيس أو أقاربه أو حلفائه، بدلا من الاندفاع مباشرة نحو إجراءات عزله.

أولا: ثروة ترمب وعائلته وملف الهجرة

تتصدر الأعمال التجارية لعائلة ترمب قائمة الملفات التي يَعد الديمقراطيون بفتحها كما نقلت بي بي سي.

وحدد النائب روبرت غارسيا -وهو عضو ديمقراطي في لجنة الرقابة والإصلاح الحكومي بمجلس النواب- هذا الملف باعتباره أولوية للتحقيقات، بينما يعتزم جيمي راسكين -الذي يُتوقع أن يتولى رئاسة اللجنة القضائية مع فوز الحزب الديمقراطي- مراجعة شبهات الرشوة وتضارب المصالح واستغلال المنصب العام لتحقيق مكاسب خاصة.

وتشمل التحقيقات المحتملة استثمارات عائلة ترمب في العملات المشفرة، والعقود الحكومية التي حصلت عليها شركات ترتبط بأفراد منها، والتبرعات المقدمة إلى مشروعات الرئيس، فضلا عن قرارات العفو الرئاسي وما إن كان بعضها ارتبط بمنافع مالية أو سياسية.

ويبرز في هذا السياق اسم جاريد كوشنر -صهر الرئيس ومبعوثه في ملفات الشرق الأوسط- الذي يدير شركة أفينيتي بارتنرز للاستثمار.

وكان راسكين قد طالب كوشنر في أغسطس/آب الماضي بتقديم وثائق حول التداخل بين مهامه الدبلوماسية واستثماراته الخاصة، ووسع التحقيق ليشمل صفقة عقارية بقيمة تتجاوز 120 مليون دولار في ألبانيا. ثم جدد مطالبه في أواخر أكتوبر/تشرين الأول داعيا كوشنر إلى التنحي عن مهامه التفاوضية حتى تتضح طبيعة مصالحه المالية.

كما يُتوقع أن تتناول التحقيقات العلاقات المالية لدونالد ترمب الابن بشركات حصلت على عقود أو تمويلات حكومية. وهذه جميعها ملفات تتعلق بشبهات تستلزم التحقيق، وليست مخالفات ثبتت قضائيا.

وفي ملف الهجرة، يستعد الديمقراطيون للتحقيق في عمليات إدارة الهجرة والجمارك المعروفة اختصارا بـ”آيس”، على خلفية اتهامات باستخدام القوة المفرطة، وظروف الاحتجاز، وحوادث وفاة مواطنين أمريكيين خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

وتشمل التحقيقات أيضا عقود الشركات الخاصة المشغلة لمراكز الاحتجاز، والصفقات الحكومية المرتبطة بتوسيع قدرات ترحيل المهاجرين.

وسبق أن طالب راسكين والسيناتورة إليزابيث وارن -بمشاركة عشرات من المشرعين- ست شركات مرتبطة بخطط توسيع الاحتجاز بتقديم معلومات عن أرباحها المتوقعة، وضغوطها السياسية، وتبرعاتها الانتخابية.

ثانيا: ملفات إبستين

يمثل ملف رجل الأعمال الراحل جيفري إبستين أحد أكثر التحقيقات المرتقبة حساسية، خاصة بعد نشر ملايين الصفحات من وثائق القضية، واستمرار الخلافات بشأن الوثائق التي لم تكشفها وزارة العدل.

وفي 26 أكتوبر/تشرين الأول، أصدر الديمقراطيون في اللجنة القضائية تقريرا يتضمن اتهامات خطيرة بشأن علاقة ترمب بإبستين وطريقة تعامل وزارة العدل مع الأدلة وشهادات الضحايا، وطالبوا بتعيين محقق خاص مستقل. وينفي ترمب الاتهامات الموجهة إليه.

وفي حال استعادة الأغلبية، يستطيع الديمقراطيون المطالبة بوثائق إضافية، واستدعاء مسؤولين في وزارة العدل ومؤسسات مالية تعاملت مع إبستين، وربما السعي لاستجواب ترمب نفسه.

ثالثا: الحرب على إيران والسعي لعزل هيغسيث

تحتل الحرب على إيران موقعا متقدما في أولويات الديمقراطيين، خصوصا ما يتعلق بصلاحيات الرئيس في اتخاذ قرار الحرب، وكلفة العمليات العسكرية، والخسائر البشرية، والاستعدادات التي سبقت الضربات.

وكان النائب غريغوري ميكس -وهو أبرز الأعضاء الديمقراطيين في لجنة الشؤون الخارجية- قد طالب في مارس/آذار باستدعاء وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الحرب بيت هيغسيث والمبعوثيْن ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، للاستماع إلى شهاداتهم بشأن المفاوضات التي سبقت الحرب والتخطيط العسكري والدبلوماسي لها.

وفي يونيو/حزيران، طالب ميكس أيضا بتفاصيل مذكرة التفاهم مع إيران، متسائلا عن الضمانات النووية والعقوبات والترتيبات الأمنية ومستقبل المفاوضات.

وقد يفتح الديمقراطيون تحقيقات موازية في إدارة هيغسيث للبنتاغون، بما يشمل الإنفاق العسكري، ومخزونات الذخيرة، والخسائر المدنية، والعقود الدفاعية، وذلك بهدف إقالته بحسب ما ذكرت بي بي سي.

ويمتد الاهتمام إلى العمليات العسكرية الأمريكية في منطقة البحر الكاريبي، والسياسة تجاه فنزويلا، ولا سيما الضربات التي تستهدف قوارب تقول الإدارة إنها تستخدم لتهريب المخدرات، والاتفاقات المتعلقة بالنفط الفنزويلي.

أما في الشرق الأوسط، فقد يصبح الجمع بين المهام الدبلوماسية لكوشنر ومصالحه الاستثمارية مدخلا لفحص جوانب من مفاوضات الإدارة المتعلقة بإيران و”إسرائيل” وغزة، دون أن يعني ذلك وجود اتفاق ديمقراطي على تغيير سياسة واشنطن تجاه “إسرائيل”.

رابعا: وزارة العدل وتفكيك المؤسسات الفدرالية

من الملفات الأخرى التي يستعد الديمقراطيون لفتحها استخدام وزارة العدل سلطاتها في ملاحقة معارضي الرئيس، إلى جانب تدخل الإدارة في الجامعات وشركات الإعلام ومكاتب المحاماة.

وتزداد أهمية هذا الملف بعد الإجراءات القضائية الأخيرة ضد شخصيات انتقدت ترمب، بينها مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، في قضايا يقول منتقدو الإدارة إنها ذات دوافع سياسية، بينما تؤكد وزارة العدل أنها تطبق القانون دون تدخل سياسي.

كما يعتزم بعض الديمقراطيين مراجعة قرارات فصل موظفين حكوميين، وإغلاق برامج اتحادية، وتقليص الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، والتغييرات التي نفذتها مبادرة الكفاءة الحكومية التي تزعمها إيلون ماسك لإعادة هيكلة الجهاز الحكومي.

وتشمل الأسئلة المطروحة مدى احترام الإدارة للاعتمادات المالية التي أقرها الكونغرس، وما إن كانت قد أوقفت إنفاق أموال مخصصة قانونيا لبرامج معينة دون موافقة السلطة التشريعية.

خامسا: الدَّين الفدرالي والعجز في الموازنة

يبرز الدَّين الفدرالي بوصفه أحد الملفات الاقتصادية التي قد يستخدم الديمقراطيون أغلبيتهم في الكونغرس لفتحها، بعدما تجاوز إجمالي الدين الأمريكي حاجز 40 تريليون دولار للمرة الأولى في أغسطس/آب الماضي، وبلغ نحو 40.59 تريليون دولار في 29 أكتوبر/تشرين الأول، بزيادة تقارب 2.5 تريليون دولار خلال عام واحد.

وتشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس إلى أن العجز الفدرالي سيبلغ نحو 1.9 تريليون دولار في السنة المالية 2026، بينما يُتوقع ارتفاع الدين الذي يحمله الجمهور من 101% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 120% بحلول عام 2036. كما قدرت المؤسسة أن التغييرات التشريعية التي أُقرت منذ بداية 2025 ستضيف نحو 3.4 تريليونات دولار إلى العجز المتوقع خلال عقد.

وقد يسعى الديمقراطيون إلى مساءلة إدارة ترمب بشأن تأثير التخفيضات الضريبية والإنفاق العسكري وسياسات الرسوم الجمركية على المديونية، مستفيدين من سلطات لجنتيْ الموازنة والرقابة لاستدعاء مسؤولي الخزانة والإدارة المالية.

لكن المديونية المتراكمة مسؤولية تاريخية مشتركة بين الإدارات الجمهورية والديمقراطية، ولا توجد حتى الآن خطة ديمقراطية موحدة لخفضها.

وتزداد أهمية الملف مع اقتراب الدين من سقف الاقتراض القانوني البالغ 41.1 تريليون دولار، إذ توقع مكتب الموازنة بلوغ هذا السقف خلال عام 2027، مما قد يضع الكونغرس الجديد أمام مواجهة مبكرة مع البيت الأبيض بشأن رفع سقف الدين وشروط الإنفاق الحكومي.

المصدر: وكالات+الجزيرة نت