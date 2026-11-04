قصف مدفعي واعتداءات بمحلّقات للاحتلال على مناطق جنوبية منذ منتصف الليل

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على جنوب لبنان، واستهدفت قوات الاحتلال، منذ منتصف الليل، مناطق عدة في جنوب لبنان بقصف مدفعي ومقذوفات «ماكلير»، فيما انفجرت محلّقة في منزل بمجدل سلم وألقت أخرى قنابل صوتية قرب مزارعين في حلتا، من دون تسجيل إصابات في الحادثتين.

وطال القصف المدفعي واديَي الحجير والسلوقي، كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل «ماكلير» باتجاه بلدة صربين.

وفي مجدل سلم، دخلت محلّقة معادية إلى أحد المنازل وعلقت في إحدى الشرفات قبل أن تنفجر، ثم تقدّمت محلّقة ثانية إلى موقع الحادثة، من دون وقوع إصابات.

وفي منطقة صور، استهدف القصف المدفعي وادي زبقين وبلدة المنصوري.

وفي منطقة العرقوب، ألقت محلّقة معادية قنابل صوتية في محيط مزارعين كانوا يقطفون الزيتون في منطقة حلتا، غربي بلدة كفرشوبا، من دون تسجيل إصابات.

المصدر: موقع المنار