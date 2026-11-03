فعالية علمية في الجامعة الأميركية تبحث تطوير رعاية مرضى هشاشة العظام وتطبيق الإرشادات وطنياً

نظّم برنامج «استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام» في الجامعة الأميركية في بيروت، بالتعاون مع وزارة الصحة العامة، فعالية علمية لبحث تطوير رعاية مرضى هشاشة العظام في لبنان وسدّ الثغرات في التوعية والتشخيص وإتاحة العلاج، واختُتمت بعرض خارطة طريق عملية لدعم تطبيق التوصيات على المستوى الوطني.

وأُقيمت الفعالية في المركز الطبي في الجامعة بعنوان «من التوصيات الإرشادية إلى التطبيق على المستوى الوطني»، لمناسبة اليوم الوطني لهشاشة العظام لعام 2026، الذي أُقرّ رسمياً في لبنان عام 2025.

وهدفت إلى استعراض التقدّم المحرَز في المبادرات الوطنية، وتسليط الضوء على مستجدات الإرشادات اللبنانية لهشاشة العظام، ومناقشة الثغرات القائمة، وتحديد خطوات عملية لتحسين رعاية المرضى.

واستُهلّت بكلمة للدكتورة غادة الحاج فليحان، رئيسة اللجنة الوطنية لهشاشة العظام واضطرابات استقلاب العظام، وأستاذة الطب المثبّتة أكاديمياً في الجامعة الأميركية، والمديرة المؤسِّسة لبرنامج استقلاب الكالسيوم وهشاشة العظام وبرنامج الباحثين في العلوم الصحية.

وأعقبت الكلمة الافتتاحية مداخلتان لنائب رئيس الجامعة للشؤون الطبية وعميد كلية الطب برتبة راجا خوري، الدكتور ريمون صوايا، ووزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين.

وقدّمت الحاج فليحان عرضاً عن عبء هشاشة العظام عالمياً وفي لبنان، والتحديات المرتبطة بالوقاية والعلاج، إلى جانب مستجدات عمل اللجنة الوطنية وفرق العمل المنبثقة عنها.

واستعرض ممثّلو فرق العمل الثلاثة التقدّم المحرَز والأنشطة المرتقبة والتوصيات الرئيسية المنبثقة عن جلسات اليوم الوطني لهشاشة العظام لعام 2025.

وعرضت الدكتورتان منى عثمان ونيللي زيادة استراتيجيات تحسين الممارسات الطبية، وتناولت الدكتورة رشا حمرا مبادرات التثقيف والتوعية المجتمعية، فيما ناقش الدكتور فادي الجردلي المسائل المتعلقة بالتغطية المالية للرعاية الصحية.

كما استعرضت الدكتورة مارلين شختورة التقدّم في إعداد الإرشادات اللبنانية لهشاشة العظام لعام 2026، ومستجدات تحديث أداة تقييم مخاطر الكسور الخاصة بلبنان.

وقدّمت الدكتورة أسما عرابي عرضاً عن مبادرة التعليم والتدريب والاعتماد في مجال قياس كثافة المعادن في العظام باستخدام الأشعة السينية ثنائية الطاقة، بهدف تحسين جودة الفحوص ودقّة التشخيص.

وتضمّن البرنامج محاضرة رئيسية بعنوان «موجز سياسات منظمة الصحة العالمية بشأن هشاشة العظام: معالجة الفجوات في رعاية مرضى هشاشة العظام»، ألقاها عن بُعد الدكتور جوثيسواران أموثافالي، المسؤول التقني في منظمة الصحة العالمية في جنيف.

وتناولت الدكتورة زينب عباس سبل إتاحة أدوية هشاشة العظام والقائمة المعتمدة للأدوية المخصّصة لعلاج المرض.

واختُتمت الفعالية بجلسة للأسئلة والأجوبة، ثم كلمة للحاج فليحان عرضت فيها خارطة طريق عملية تشمل إجراءات مقترحة وتوزيعاً للمسؤوليات وجداول زمنية وآليات للمتابعة، لتعزيز رعاية المرضى ودعم تطبيق التوصيات وطنياً.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام