اعتصام في نهر البارد بذكرى وعد بلفور يؤكد التمسّك بالحقوق الفلسطينية والوحدة الوطنية

نفّذت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم نهر البارد اعتصاماً في ساحة لفظة الجلالة، لمناسبة الذكرى الـ109 لوعد بلفور، تأكيداً للتمسّك بالأرض والحقوق الفلسطينية ورفض محاولات تصفية القضية، ودعوةً إلى تعزيز الوحدة الوطنية ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وشارك في الاعتصام ممثّلون عن الفصائل واللجنة الشعبية، ولجنة الأسير يحيى سكاف، ورجال دين وأبناء المخيم.

واستُهلّ التحرك بالنشيد الفلسطيني، ثم الوقوف دقيقة صمت وتلاوة سورة الفاتحة على أرواح شهداء فلسطين والأمة.

وأكد أمين السر الدوري للجنة الشعبية محمد عبد الله أهمية استمرار التحركات والفعاليات الرافضة لوعد بلفور، بما يجسّد تمسّك الشعب الفلسطيني بأرضه، مشدّداً على أن محاولات تصفية القضية الفلسطينية ستتحطّم بفعل تضحيات أصحاب الأرض.

وألقى أبو سليم غنيم كلمة الفصائل واللجنة الشعبية، معتبراً أن القوى التي وقفت وراء وعد بلفور هي نفسها التي تدعم اليوم جرائم الكيان الصهيوني، ومطالباً بمحاكمة دولية للاحتلال على استمرار جرائمه.

وشدّد على أن الوعد استهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، لكنهم صمدوا طوال السنوات الماضية، مؤكداً أن الرد عليه يكون بالوحدة الوطنية الفلسطينية، والتمسّك بمنظمة التحرير، وعدم التنازل عن أي حق من الحقوق الفلسطينية.

كما أكد تمسّك الشعب الفلسطيني بالمقاومة بكل الوسائل حتى تحرير فلسطين «من البحر إلى النهر».

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام