بيان صادر عن الهيئة الوطنية لحقوق الانسان اليمنية بشأن استهداف العدوان السُّعوديّ مصنعين مدنيين في مُحافظةِ تعز

تابعت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في اليمن ببالغ الاستنكار الجريمة البشعة التي ارتكبها طيران العدوان السعودي اليوم، المُتمثلة باستهدافه مصنعين مدنيين في منطقة مفرق شرعب بمُديرية التعزية – مُحافظة تعز.

عند الساعات الأولى من صباح اليوم استهدف العدوان بغارات جوية مصنعين مدنيين: الأول للبلاستيك، والآخر لصناعة الأحذية البلاستيكية. أسفرت الجريمتان عن استشهاد 3 عُمَّال، وجرح 8 آخرين كحصيلة أولية قابلة للزيادة، وتدمير كلي للمصنعين واندلاع حريق كبير.

وقالت الهيئة إن هذا الاستهداف المُزدوج لأعيان مدنية بحتة لا تستخدم إلا لأغراض مدنية، يمثل جريمة حرب موصُوفة طبقاً للمادة رقم (8) من نظام رُوما الأساسيّ للمحكمة الجنائية الدولية، وانتهاكاً جسيماً للمادَّة رقم 52 من البروتوكول الإضافي الأوَّل لاتفاقيات جنيف التي تكفل حماية الأعيان المدنية، ودليلاً قاطعاً على تعمُّد العُدوان إيقاع أكبر قدر من الخسائر في الأرواح والمُمتلكات المدنية؛كونه عاود القصف لنفس المنطقة المدنية.

الهيئة حملت العدوان السُّعوديّ المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، وتطالب بفتح تحقيق دولي مُستقلّ، ومُحاسبة مُرتكبيها، وتدعو الهيئة فرقها في مُحافظة تعز للنزول الميداني العاجل؛ لتوثيق الجريمتين بالصُّور وشهادات الشُّهود.