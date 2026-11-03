اتحاد بلديات بنت جبيل والصليب الأحمر يبحثان الاحتياجات الإنسانية ومشاريع دعم البلدات المتضرّرة

بحث رئيس اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل الدكتور علي شعيتو مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر الاحتياجات الإنسانية الملحّة للبلدات الجنوبية المتضرّرة ومجموعة من المشاريع الحيوية ذات الأولوية، فيما أبدى الوفد استعداده لدعم المشاريع المطروحة والمساهمة في تنفيذها وفق إمكانات اللجنة وبرامجها.

وجاء البحث خلال اجتماع تنسيقي موسّع، عُقد بحضور رؤساء بلديات بيت ياحون والطيري وبنت جبيل وعيتا الشعب ورشاف وعيناثا وشقرا، لتعزيز التعاون في مواجهة التحديات الراهنة والاستجابة لاحتياجات القرى والبلدات الجنوبية.

وضمّ وفد اللجنة رئيسة البعثة أنييس دور، ومنسّق الشؤون الإنسانية في لبنان شوقي أمين الدين، ومنسّق الجنوب محمد تكلي، ومديرة العمليات في لبنان آن سيلفي لندر، وسالي عون من قسم الإعلام.

واستعرض الوفد طبيعة عمل اللجنة وبرامجها الإنسانية والإغاثية والخدمات التي تقدّمها لدعم الأهالي والنازحين. كما ناقش المجتمعون المشاريع ذات الأولوية الهادفة إلى تخفيف معاناة السكان وتعزيز صمود المجتمعات المحلية في ظل الظروف الصعبة التي تشهدها المنطقة.

وتناول الاجتماع سبل تطوير التعاون والتنسيق بين الاتحاد واللجنة، لتحسين الاستجابة للاحتياجات الميدانية وتوجيه الجهود نحو المشاريع الأكثر إلحاحاً.

وأكد الوفد استعداده للمساهمة في دعم المشاريع وتنفيذها بما ينسجم مع إمكانات اللجنة وبرامجها الإنسانية، ويساعد على تخفيف الأعباء المعيشية والإنسانية التي تواجه الأهالي والنازحين.

ويأتي اللقاء ضمن جهود اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل لتعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية والجهات الإنسانية، وحشد الدعم لتلبية احتياجات البلدات المتضرّرة ومساندة سكانها.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام