ضابطة سابقة بجيش العدو: المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي كان يتلاعب بالحقائق

نشرت الضابطة السابقة في وحدة المتحدث باسم جيش العدو الإسرائيلي “أيلت كرويزر”:

أنا فخورة بالإعلان عن تولّي منصب المتحدثة الجديدة باسم منظمة «كاسرو الصمت»!

قبل ثلاث سنوات، ألغيت الإعفاء الخاص بي وتجنّدت في الجيش الإسرائيلي خلال الحرب. نشأت في المجتمع الحريدي، وتجنّدت للمشاركة فيما كنت أعتقد آنذاك أنه دفاع عن الدولة. لم أتخيّل أنه مع انتهاء خدمتي العسكرية، وبدلًا من السفر في رحلة ما بعد الخدمة أو البدء بالدراسة، سأكسر صمتي، وبالتأكيد لم يخطر ببالي أنني سأختار أخذ دور أكثر أهمية في المنظمة والبدء بالعمل فيها.

في وحدة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، لم أتعرف فقط على الواقع في الضفة الغربية وغزة، بل أيضًا على الطريقة التي يختار بها الجيش الإسرائيلي عرض هذا الواقع على الجمهور.

رأيت إلى أي مدى تصل سيطرة الناطق باسم الجيش الإسرائيلي على تشكيل صورة الواقع لدينا، ورأيت تلاعبه الإشكالي بالحقيقة، وكأنه مجرد جهة علاقات عامة أخرى، وليس هيئة مسؤولة أمام الجمهور.

لقد حُدّدت لنا مهمة عمل الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أمام الجمهور الإسرائيلي باعتبارها تعزيز ثقة الجمهور بالجيش الإسرائيلي. أما حق الجمهور في المعرفة، فكان في أفضل الأحوال أمرًا ثانويًا.

أما هدف العمل أمام الجمهور الدولي، فقد حُدّد بأنه تعزيز وتوسيع شرعية العمليات العسكرية. وهنا أيضًا، كان الثمن هو الحقيقة.

خلال خدمتي، تلاعبتُ بالتفاصيل التي تُنقل إلى وسائل الإعلام، ورأيت كيف تُلصق كلمة «مخرّب» أيضًا بفلسطينيين أبرياء، وكيف تُصاغ البيانات بما يتناسب مع الجمهور المستهدف والهدف المحدد أمامه.

لم أكن يومًا أجيد الصمت أمام المظالم، وهنا طُلب مني القيام بالعلاقات العامة لها.

تعلّمت كيف أصوغ عشرات الروايات المضللة في هجوم واحد، وأن أضيف تلقائيًا أننا نأسف على كل إصابة تلحق بغير المشاركين.

كان هذا روتين خدمتي. لذلك، أنا لا أصمت. إذا خدمتم خلال الحرب، فلا تصمتوا أنتم أيضًا.