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   22 جمادى الأولى 1448   
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    مشاهد للطائرة المسيّرة الأمريكية «لوكاس» التي اسقطها حرس الثورة الإسلامية

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