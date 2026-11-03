بالفيديو | إرشادات إيرانية للتعامل مع تداعيات ضربة نووية محتملة

نشرت مجموعات إعلامية إيرانية مقطع فيديو يتضمن مجموعة من الإرشادات التحذيرية للمواطنين حول كيفية التصرف في حال وقوع انفجار نووي، بدءاً من تجنّب النظر إلى وميض الانفجار والاحتماء داخل المباني، وصولاً إلى إجراءات الحدّ من التعرّض للمواد المشعّة، واستخدام المياه والطعام المعبّأ، والبقاء في الملاجئ إلى حين صدور تعليمات رسمية بشأن الخروج الآمن.

أبرز التعليمات الواردة في الفيديو: