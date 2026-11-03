بالفيديو | إرشادات إيرانية للتعامل مع تداعيات ضربة نووية محتملة

نشرت مجموعات إعلامية إيرانية مقطع فيديو يتضمن مجموعة من الإرشادات التحذيرية للمواطنين حول كيفية التصرف في حال وقوع انفجار نووي، بدءاً من تجنّب النظر إلى وميض الانفجار والاحتماء داخل المباني، وصولاً إلى إجراءات الحدّ من التعرّض للمواد المشعّة، واستخدام المياه والطعام المعبّأ، والبقاء في الملاجئ إلى حين صدور تعليمات رسمية بشأن الخروج الآمن.
أبرز التعليمات الواردة في الفيديو:
- تجنّب النظر إلى الضوء الشديد الناتج عن الانفجار.
- إذا كنتم في الخارج، احتموا خلف حاجز واستلقوا أرضاً، مع تغطية الرأس والوجه، إلى حين مرور موجة الانفجار.
- توجّهوا بعدها إلى أقرب مبنى، ولا تتوقفوا للمشاهدة أو التصوير، ولا تحتموا داخل السيارات.
- داخل المبنى، انتقلوا إلى القبو أو إلى مكان داخلي في الوسط، بعيداً عن النوافذ والجدران الخارجية.
- أغلقوا الأبواب والنوافذ، وأوقفوا أجهزة التكييف وأنظمة التهوية التي تسحب الهواء من الخارج.
- إذا تعرّضتم للهواء الخارجي، اخلعوا الملابس الخارجية من دون نفضها، وضعوها في كيس محكم، واتركوه بعيداً عن الأشخاص من دون إخراجه إلى الخارج.
- استحمّوا بماء فاتر وصابون، واستخدموا شامبو عادياً من دون بلسم. وإذا تعذّر الاستحمام، نظّفوا الوجه واليدين والجلد المكشوف بالماء أو المناديل المبللة.
- استخدموا المياه المعبّأة والأطعمة المغلّفة، واستعدّوا للبقاء داخل الملجأ لمدة 24 ساعة على الأقل.
- لا تفترضوا أن المكان أصبح آمناً بعد مرور 24 ساعة، والتزموا بالتعليمات الرسمية المتعلقة بموعد الخروج والمسار الآمن.
- إذا اندلعت النيران في المبنى أو أصبح مهدداً بالانهيار، انتقلوا إلى ملجأ أكثر أماناً.
- راجعوا هذه الإرشادات مع أفراد العائلة مسبقاً، استعداداً لأي طارئ.