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    لبنان

    بالفيديو | مسيّرة معادية تحلّق على علوّ منخفض جداً فوق بلدة تولين الجنوبية

      درون معادية تنخفض بشكل لافت وتحلّق على علوّ منخفض جداً فوق أحياء بلدة تولين في جنوب لبنان.

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