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    مصادر فلسطينية: استشهاد مواطن في قصف من مسيرة للاحتلال داخل الكلية التطبيقية غربي مدينة خان يونس

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