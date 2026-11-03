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    مراسل المنار في غزة: عدد من الاصابات جراء غارة اسرائيلية استهدفت محيط الكلية التطبيقية بمواصي خان يونس

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