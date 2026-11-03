الاحتلال يعتقل 28 مواطناً في الضفة

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة خلال الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، تخللها اعتقال 28 فلسطينياً بينهم صحفي وامرأة.

وأفادت المصادر بأن الاعتقالات توزعت بين 21 معتقلاً في مدينة دورا جنوب الخليل، و5 في مدينة قلقيلية، ومعتقلَين في بلدة حوارة جنوب نابلس، إضافة إلى اعتقال مراسل قناة الجزيرة منتصر نصار عقب مداهمة منزله في دورا.

وفي الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية الطبقة ومدينة دورا جنوب الخليل وشنّت حملة مداهمات واعتقالات واسعة طالت عشرات المنازل، واعتقلت يوسف نصار ونجله في منطقة سنجر بدورا، كما اعتقلت مراسل قناة الجزيرة منتصر نصار بعد مداهمة منزله في المدينة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال انسحبت من دورا بعد اقتحام استمر ساعات، خلّفه اعتقال 21 فلسطينياً والتنكيل بهم واحتجازهم داخل نقطة عسكرية قرب المدينة قبل الإفراج عنهم بعد التحقيق.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال قرية البرج جنوب الخليل ومداهمت منزلاً وحوّلته إلى ثكنة عسكرية، فيما أضرم مستوطنون النيران في منزلين قيد الإنشاء وخطّوا شعارات معادية في منطقة واد الرخيم جنوب الخليل.

واقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية من الحاجز الجنوبي، وسط حملة مداهمات واعتقالات ومداهمة عدد من المنازل، واعتقلت خلال الاقتحام كلاً من أيسر شريم، وحمودي دويري، وضياء نبريصي، ويزن داود، والسيدة رنا جعيدي.

وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة حوارة جنوب نابلس وقرية مادما جنوبها، واعتقلت الشاب براء نصار عقب مداهمة منزله، كما داهمت منزلاً خلال اقتحام قرية تل جنوب غرب نابلس، واقتحمت قرية الساوية جنوب نابلس وقرية برقة شمال غرب نابلس ومخيم بلاطة شرق نابلس حيث داهمت عدداً من المنازل.

وفي جنين، اقتحمت قوات الاحتلال بلدتي قباطية وميثلون جنوب جنين ومداهمت عدداً من المنازل في قباطية، فيما اقتحمت مخيم الفارعة جنوب طوباس وبلدة طمون جنوب طوباس حيث نفّذت حملة مداهمات واسعة للمنازل.

وفي الأغوار الشمالية، اعتدى مستوطنون على بيوت بلاستيكية تعود لأحد المواطنين قرب قرية كردلة، وفق ما أفادت به مصادر محلية.

وفي القدس المحتلة، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة بيت حنينا شمال المدينة وأطلقت قنابل الصوت.

وتأتي هذه الحملة الواسعة في إطار التصعيد اليومي الذي تشهده محافظات الضفة الغربية المحتلة، من اقتحامات ومداهمات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين، تُنفَّذ وفق المصادر المحلية والميدانية ذاتها في ظل استمرار الاستيطان والتهويد وتهجير السكان.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام