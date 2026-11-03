اعتداءات اسرائيلية مستمرة على قرى الجنوب

أفاد مراسل المنار باستمرار الاعتداءات الاسرائيلية على قرى وبلدات جنوب لبنان، وقد جاء ملخص هذه الاعتداءات التي سُجِّلت منذ منتصف الليل حتى التاسعة من صباح اليوم الثلاثاء على الشكل التالي:
أولاً: القصف المدفعي المعادي
- قصف مدفعي استهدف سهل الخيام، بالتزامن مع استهداف أطراف المدينة لجهة إبل السقي بعدد من القذائف.
- قصف مدفعي استهدف وادي الحجير.
- قصف مدفعي استهدف وادي زبقين.
- قصف مدفعي استهدف المنصوري.
- قصف مدفعي استهدف بلدة صربين.
- استهداف بلدة حداثا بعدد من القذائف من دبابة ميركافا.
ثانياً: التمشيط بالأسلحة الرشاشة
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه مدينة الخيام.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة حداثا.
- تمشيط بالأسلحة الرشاشة باتجاه بلدة الطيبة.
ثالثاً: تحركات الآليات المعادية
- تحرك آليات العدو في بلدة حداثا، بالتزامن مع التمشيط بالأسلحة الرشاشة.
رابعاً: اعتداءات اضافية:
- إلقاء محلّقة معادية قنبلة صوتية على بلدة المنصوري.
- إقدام العدو على إحراق منازل في بلدة زوطر الشرقية.
- إلقاء قذائف ضوئية في اجواء حرش علي الطاهر ودوحة كفررمان.
المصدر: موقع المنار