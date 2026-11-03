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    عربي وإقليمي

    الجيش الإيراني: أي عدوان أمريكي جديد سيواجه برد فوري وحاسم وأوسع من ذي قبل

      أعلن المتحدث باسم الجيش الإيراني العميد محمد أكرمي نيا أن “قواتنا المسلحة تواصل تحديث بنك الأهداف الذي يشمل مختلف الأصول المادية وغير المادية للعدو الأمريكي الصهيوني”.

      وقال “إذا بدأت مغامرة عسكرية جديدة، يمكن استهداف المنشآت والقوات والمصالح الأمريكية أينما أمكن الوصول إليها”، متابعاً أن “أي عدوان أمريكي جديد سيواجه برد فوري وحاسم وأوسع من قبل”.

      كما لفت إلى أنه “إذا اندلعت حرب جديدة فإن جغرافيا المواجهة لن تقتصر على منطقة غرب آسيا”، مشيراً إلى أن “قواتنا المسلحة أحبطت مخطط العدو لفتح جبهة برية على حدودنا الغربية عبر الجماعات الانفصالية المستقرة في إقليم كردستان العراق”.

      المصدر: وكالات

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