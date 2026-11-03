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    دولي

    امريكا | المرشح الديمقراطي عبد السيد يختتم حملته في ميشيغان قبل الانتخابات النصفية الأميركية

      اختتم المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ الأميركي عن ولاية ميشيغان، عبد السيد، حملته الانتخابية بتجمع أخير في مدينة ديترويت، عشية الانتخابات النصفية التي يتنافس فيها على مقعد في المجلس أمام المرشح الجمهوري مايك روجرز.

      وأظهرت لقطات مصورة صعود عبد السيد إلى المنصة في مسرح ماجستيك، وبدء كلمته أمام الحاضرين، في المحطة الأخيرة من حملته قبل توجه الأميركيين إلى صناديق الاقتراع الثلاثاء.

      وتأتي الانتخابات في ظل منافسة محتدمة على السيطرة على الكونغرس، إذ يسعى الديمقراطيون إلى انتزاع الأغلبية في مجلسي النواب والشيوخ، وسط تراجع شعبية الرئيس الأميركي دونالد ترامب على خلفية الغضب من ارتفاع تكاليف المعيشة والحرب على إيران.

      ويحتاج الديمقراطيون إلى الفوز بثلاثة مقاعد إضافية في مجلس النواب وأربعة مقاعد صافية في مجلس الشيوخ للسيطرة على المجلسين، في انتخابات تشمل جميع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435، و35 مقعداً في مجلس الشيوخ، إلى جانب مناصب حكام في 36 ولاية.

      ومن شأن خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في مجلس النواب أن تمنح الديمقراطيين قدرة أكبر على تعطيل أجندة ترامب التشريعية وفتح تحقيقات في إدارته، فيما قد تحد خسارتهم مجلس الشيوخ من قدرة الرئيس على تمرير تعيينات كبار المسؤولين والقضاة.

      المصدر: وكالة يونيوز

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