بريطانيا | المنظمة البحرية الدولية تحذّر من استهداف السفن التجارية وتداعيات النزاعات على البحارة في هرمز والبحر الأحمر

حذّر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية، أرسينيو دومينغيز، من استمرار تعرض السفن التجارية للهجمات في عدد من الممرات والمناطق البحرية الحيوية، بينها مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب وشرق المتوسط والبحر الأسود وبحر آزوف، مؤكداً أن البحارة يدفعون ثمن النزاعات التي لا علاقة لهم بها.

وقال دومينغيز، خلال افتتاح أعمال الدورة الـ138 لمجلس المنظمة البحرية الدولية، إن الملاحة التجارية لا تزال تواجه مخاطر الهجمات في عدة مناطق من العالم، فيما يتعرض البحارة لقيود تعسفية وممارسات تمييزية وإجراءات عقابية لا ترتبط بسلوكهم أو بعملهم.

وأضاف: «يجد البحارة أنفسهم رهائن في نزاعات لا مصلحة لهم فيها ولا دور لهم بها»، مشدداً على أن تحميلهم تبعات الخلافات والصراعات أمر غير مقبول، وأنه سيواصل إثارة هذه القضية في كل مناسبة.

وجاءت تصريحات الأمين العام في وقت تتزايد فيه التحديات الأمنية التي تواجه حركة الملاحة الدولية، على خلفية النزاعات والتوترات الإقليمية التي تهدد سلامة السفن وأطقمها واستمرارية حركة التجارة البحرية.

ويُعد مجلس المنظمة البحرية الدولية الجهاز التنفيذي للمنظمة، ويتولى، تحت إشراف الجمعية العامة، متابعة أعمالها والإشراف على تنفيذ مهامها، ويتألف من 40 دولة عضواً تنتخبها الجمعية العامة لمدة عامين.

المصدر: وكالة يونيوز