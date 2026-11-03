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    اقتصاد

    إيران ثالث أكبر منتج للرمان في العالم

      أعلن معاون وزير الزراعة الإيراني أن إيران تنتج سنويًا أكثر من 1.4 مليون طن من الرمان، وبذلك تستحوذ المرتبة الثالثة عالميًا في إنتاج هذا المحصول.

      وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن محمد مهدي برومندي، معاون وزير الزراعة لشؤون البستنة، صرح في تدوينة له بمناسبة “اليوم الوطني للرمان” قائلًا: “إن إيران، بإنتاجها الذي يتجاوز المليون و400 ألف طن من الرمان، تستحوذ على المركز الثالث عالميًا في إنتاج هذا المحصول”.

      واعتبر برومندي الرمان أحد أهم المنتجات الزراعية في البلاد؛ فإلى جانب كونه مصدر رزق لآلاف الأسر، فإنه يلعب دورًا بارزًا في الصادرات غير النفطية، والتعريف بالقدرات الزراعية الإيرانية في الأسواق العالمية.

      وشدد معاون الوزير على ضرورة الارتقاء بجودة المنتج، وتطوير الصناعات التحويلية والتكميلية، وتنويع أساليب التعبئة والتغليف، فضلًا عن تبني طرق تسويق ذكية. وأوضح قائلاً: “إن زيادة القيمة المضافة للرمان، وتثبيت حصة إيران وتوسيعها في الأسواق الدولية، يستلزم بالضرورة تعزيز هذه القطاعات”.

      وفي الختام، أكد معاون شؤون البستنة بوزارة الزراعة على دعم التنمية المستدامة لإنتاج الرمان، ورفع كفاءة المعرفة الفنية للعاملين في هذا المجال، إلى جانب تسهيل حضور هذا المنتج في الأسواق العالمية.

      المصدر: وكالة تسنيم

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