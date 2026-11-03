إمدادات الغاز الروسي إلى الصين تحطم رقما قياسيا عبر “قوة سيبيريا”



أعلنت شركة “غازبروم” الروسية أنها جددت في الأول من نوفمبر الجاري الرقم القياسي المسجل في إمدادات الغاز الطبيعي إلى الصين عبر خط الأنابيب “قوة سيبيريا”.



وجاء في بيان صدر عن الشركة: “حطمت “غازبروم” الرقم القياسي التاريخي للإمدادات اليومية للغاز إلى الصين عبر خط أنابيب قوة سيبيريا. وقد سجل الرقم القياسي الجديد في الأول من نوفمبر 2026″.



وأوضحت الشركة أن إمدادات الغاز الروسي تجري في إطار عقد طويل الأجل لبيع وشراء الغاز بين “غازبروم” وشركة CNPC الصينية.



وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن في وقت سابق أن روسيا ستورد إلى الصين 39 مليار متر مكعب من الغاز عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” في عام 2026.



وفي عام 2025، أصبحت “غازبروم” أكبر مصدر للغاز إلى الصين، إذ بلغت الإمدادات عبر خط أنابيب “قوة سيبيريا” 38.8 مليار متر مكعب، أي أعلى بـ800 مليون متر مكعب من الالتزامات التعاقدية الأولية.



ويعد “قوة سيبيريا” أكبر نظام لنقل الغاز في شرق روسيا، وتبلغ طاقته التصديرية 38 مليار متر مكعب سنويا. وبدأت أولى إمدادات الغاز الروسي عبر خط الأنابيب إلى الصين عبر المسار في ديسمبر 2019، بموجب عقد مبرم عام 2014 بين “غازبروم” وشركة CNPC الصينية لمدة 30 عاما.



ومن المتوقع أن يتجاوز إجمالي حجم الإمدادات على مدى فترة العقد بأكملها تريليون متر مكعب من الغاز، فيما تبلغ قيمة العقد 400 مليار دولار.

المصدر: روسيا اليوم