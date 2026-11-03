المكسيك | مقتل شخصين إثر تحطم طائرة خفيفة في حي سكني وسط البلاد

لقي شخصان مصرعهما إثر تحطم طائرة خفيفة على أحد الشوارع في حي سكني بمدينة باتشوكا، عاصمة ولاية هيدالغو وسط المكسيك، وفق ما أعلنته السلطات المحلية.

وأفادت السلطات بأن الطائرة سقطت في حي إل تيزونتلي، ما أدى إلى مقتل الشخصين اللذين كانا على متنها.

وأظهرت مشاهد مصورة من موقع الحادث انتشاراً مكثفاً لفرق الطوارئ والشرطة والإسعاف والإطفاء، فيما تجمع عدد من السكان لمتابعة عمليات التعامل مع حطام الطائرة.

واستعانت فرق الطوارئ برافعة لإزالة أجزاء الطائرة المحطمة من الشارع، بعد تأمين موقع السقوط.

ولم تكشف السلطات حتى الآن عن هوية الضحيتين أو أسباب تحطم الطائرة، فيما باشرت الجهات المختصة تحقيقاتها لتحديد ملابسات الحادث.

المصدر: وكالة يونيوز