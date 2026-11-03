كوريا الشمالية تنفي أي صلة لها باختراق بورصة “باينانس”

نفت العضو في اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم يو جونغ صلة بلادها باختراق بورصة “باينانس” للعملات المشفرة.

ونقلت وكالة الأنباء المركزية لكوريا الشمالية عن كيم يو جونغ قولها، يوم الاثنين: “على خلفية هذا الحدث الكبير ارتكبت الولايات المتحدة استفزازها المفضل، إذ ربطته ببلادنا”.

وأضافت أن “مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي يحاول الإساءة إلى سمعتنا ووصفنا بأننا دولة الجريمة السيبرانية، ويتحدث عن حصوله على معلومات حول ضلوع منظمة هاكرز في الأمر، يدعي أنها تحصل على دعم من جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية”.

وأكدت كيم يو جونغ أن اتهامات الولايات المتحدة لكوريا الشمالية لا أساس لها.

يذكر أن بورصة “باينانس”، وهي إحدى أكبر البورصات في العالم للعملات المشفرة، تعرضت لاختراق يومي 29 و30 تشرين الاول / أكتوبر، وتمت سرقة أصول بقيمة نحو 6.3 مليار دولار من مستخدميها، ما يشكل أكبر سطو في تاريخ العملات الرقمية والمشفرة.

واتهم مكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي مجموعة هاكرز TraderTraitor التي قال إنها على صلة بكوريا الشمالية، بالوقوف وراء الهجوم على “باينانس”.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية