بالصور | من تجمع الطلاب في شارع الشهيد كيشواردوست إحياءً لذكرى اللقاء السنوي مع الامام الشهيد السيد علي الخامنئي ، ولتجديد قسم الولاء لقائد الثورة السيد مجتبى الخامنئي

المصدر: موقع المنار