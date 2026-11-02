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صورة وخبر
بالصور | من تجمع الطلاب في شارع الشهيد كيشواردوست إحياءً لذكرى اللقاء السنوي مع الامام الشهيد السيد علي الخامنئي ، ولتجديد قسم الولاء لقائد الثورة السيد مجتبى الخامنئي
عربي وإقليمي
02-11-2026 23:48 مساءً
المصدر:
موقع المنار
الإمام الشهيد السيد علي الخامنئي
ايران
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