الثلاثاء   
   03 11 2026   
   22 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 00:51
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    صورة وخبر

    بالصور | من تجمع الطلاب في شارع الشهيد كيشواردوست إحياءً لذكرى اللقاء السنوي مع الامام الشهيد السيد علي الخامنئي ، ولتجديد قسم الولاء لقائد الثورة السيد مجتبى الخامنئي

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    حراك صيني روسي متسارع لإنعاش المفاوضات والاقتراب من حل

    حراك صيني روسي متسارع لإنعاش المفاوضات والاقتراب من حل

    تهديد ترامب لإيران يجدد مخاوف دول الخليج من دفع ثمن الحرب

    تهديد ترامب لإيران يجدد مخاوف دول الخليج من دفع ثمن الحرب

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 2\11\2026

    مقدمة نشرة الأخبار الرئيسية لقناة المنار الإثنين 2\11\2026