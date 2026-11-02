الإثنين   
   02 11 2026   
   21 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 23:16
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    بالفيديو| جيش الاحتلال يشعل النيران في منازل بلدة زوطر الشرقية

      المصدر: موقع المنار