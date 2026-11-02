العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية: تمكّنت منظومات الحرب الإلكترونية المتطورة من شلّ حركة طائرتين مسيّرتين أميركيتين للاستطلاع من طراز MQM-170، في أجواء جنوب جزيرة قشم

أعلنت العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية في بيان:”انه قبل لحظات، تمكّنت منظومات الحرب الإلكترونية المتطورة التابعة للقوة الجوفضائية في حرس الثورة الإسلامية، من شلّ حركة طائرتين مسيّرتين أميركيتين للاستطلاع من طراز MQM-170، في أجواء جنوب جزيرة قشم”.

وباحتساب هاتين الطائرتين، ارتفع عدد الطائرات المسيّرة الأميركية من هذا الطراز التي استولى عليها ضباط النخبة في حرس الثورة إلى أربع طائرات.

وبذلك، أخفق العدو الأميركي المعتدي مجدداً في تحقيق الأهداف التي سعى إليها من استخدام هذه الطائرات المسيّرة، وبفضل الله، أُضيفت صفحة أخرى من الفشل والإخفاق إلى السجل الأسود لقائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر.

المصدر: العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية