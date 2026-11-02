العلاقات العامة لحرس الثورة الاسلامية: تمكّنت منظومات الحرب الإلكترونية المتطورة من شلّ حركة طائرتين مسيّرتين أميركيتين للاستطلاع من طراز MQM-170، في أجواء جنوب جزيرة قشم