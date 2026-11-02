الإثنين   
   02 11 2026   
   21 جمادى الأولى 1448   
   بيروت 23:16
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    حراك صيني روسي متسارع لإنعاش المفاوضات والاقتراب من حل

    مراسلنا محمد حسن قاسم يطلعنا على آخر المستجدات من طهران.

    المصدر: موقع المنار

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