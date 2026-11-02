وزير الخارجية السوري استقبل وفداً لبنانياً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري

‏استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، في العاصمة دمشق، وفداً لبنانياً رفيع المستوى برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور طارق متري.

‏وحضر اللقاء من الجانب السوري كلٌّ من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مروان الحلبي، ووزير التربية والتعليم الدكتور محمد تركو، ووزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل السيدة هند قبوات. فيما ضمّ الجانب اللبناني وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، ووزير العمل محمد حيدر، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة حنين السيد.

‏وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وتطوير التنسيق المشترك في مختلف المجالات، وفي مقدمتها التعاون الأمني وضبط الحدود، إلى جانب توسيع آفاق الشراكة في قطاعات التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل، ومتابعة عمل اللجان الفنية المشتركة بما يخدم المصالح المتبادلة.

المصدر: وزارة الخارجية السورية