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    مشاهد نوعية لاستهداف تحشيدات تابعة للجيش السعودي وآلياتهم بطائرات شواظ شرقي الجوف

      المصدر: الإعلام الحربي اليمني

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