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   02 11 2026   
   21 جمادى الأولى 1448   
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    مراسل المنار: مدفعية العدو الاسرائيلي تستهدف بلدة حداثا في جنوب لبنان

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