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    دولي

    زاخاروفا تدعو الولايات المتحدة والكيان الاسرائيلي للتفكير بعواقب اي هجوم على ايران: العمليات العسكرية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الإيراني


      حذرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، من شن هجمات عسكرية جديدة على إيران، مؤكدة أن العمليات العسكرية لن تنجح في كسر إرادة الشعب الإيراني أو دفعه إلى التخلي عن الدفاع عن سيادة بلاده واستقلالها.

      وحذرت زاخاروفا في بيان نشره الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة والكيان الصهيوني اللذين يهددان باستهداف ايران مجددًا إلى إعادة النظر في خطواتها وتقدير التداعيات المحتملة، مشيرة إلى أن التجارب السابقة أظهرت عجز الحملات العسكرية، رغم ما تخلفه من خسائر بشرية ودمار، عن ثني الإيرانيين عن التمسك بسيادة وطنهم.

      وأوضحت المتحدثة أن الأوضاع المحيطة بإيران لا تزال معقدة وحساسة، في ظل ما وصفته بتعرض البلاد لعدوان غير مبرر من الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الفترة الماضية.

      وقالت المتحدثة: نحن نعتقد أن تعزيز الجهود الدبلوماسية بهدف تطبيع الأوضاع أمر ضروري؛ ونحن ندعم نشاط الوسطاء ونشارك نحن أيضًا في عملية المفاوضات؛ كما أننا مستعدون للمساعدة في إيجاد حلول متفق عليها بين الأطراف وتنفيذها.

      وأشارت إلى أن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بحث هذا الأمر مع ممثلي الدول العربية وإيران، إلى جانب مواضيع أخرى، خلال زيارته الأخيرة إلى المنطقة.

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