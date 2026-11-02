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   21 جمادى الأولى 1448   
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    عراقجي: أما إذا كانت واشنطن تنوي الخداع أو شن عمليات عسكرية فستواجه رداً أقسى وأشد من ذي قبل

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